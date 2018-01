L’opération a touché 32 000 enfants

Par DDK | Il ya 8 heures 12 minutes | 279 lecture(s)

Ayant suscité la méfiance des parents d'élèves en 2017, la campagne de vaccination s'est, à contrario, bien déroulée, cette année, dans les différents établissements primaires de la wilaya de Boumerdès. La responsable du service concerné de la direction départementale de la santé et de la population, Dr. Sai Nacéra, a assuré que «plus de 25 000 enfants ont, du 25 décembre dernier au 1er janvier 2018, bénéficié de ce vaccin, protégeant contre la rougeole et la rubéole». En ajoutant les vaccinés recensés au printemps de l'année écoulée, le nombre des scolarisés bénéficiaires de ladite campagne est, à présent, de l'ordre de 32 000 enfants au total. On précise que la direction de la santé et de la population a importé, dans cette optique, une quantité de 18 000 vaccins, immunisant contre les types de la rougeole, notamment la rougeole «allemande».

Salim Haddou