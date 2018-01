Réalisation d’une forêt récréative à Lambert

Par DDK | Il ya 8 heures 15 minutes | 328 lecture(s)

L’étude pour la réalisation d’une forêt récréative, au niveau du lieu-dit Lambert, dans la localité d’Adekar, vient d’être lancée par les responsables de cette commune de la wilaya de Béjaïa.

En effet, ce lancement fait suite à une sortie, au niveau de ce site, effectuée par le président de l'APC, accompagné par les services techniques et le chef de la circonscription des forêts d'Adekar ainsi que le bureau d'étude CARI. Ce projet, selon les responsables de la commune, sera réalisé sur une superficie de 64 ha et comprendra des espaces de détente, aires de jeux, parkings, pistes de footing, espaces de campings, kiosques et bungalows. Ce parc de loisirs et de détente, une initiative intéressante, est un atout non négligeable dans la création d’emplois. Région touristique par excellence, Adekar sera, de ce fait, une destination de plus pour les citoyens de nombreuses localités. La région d’Adekar recèle de grandes potentialités dans le secteur du tourisme. Par ailleurs, dans le cadre du suivi des projets d'investissement attribués par le CALPIREF, le P/APC d’Adekar a effectué deux sorties, accompagné par les services techniques de wilaya et de daïra, et ce au niveau de la zone d'activité d'Adekar et Assif El-Hammam. Le maire a insisté sur le respect des délais accordés. De son côté, l'investisseur M. MOHAND a pris l'engagement d'achever les travaux de ce projet qui consiste à la réalisation d'une unité de production des matériaux agglomérés dans un délai de 5 mois, conformément au cahier des charges. Adekar créera-t-elle la plus value économique dans le tourisme? C’est le souhait et l’objectif des responsables de cette commune.

Rachid Z.