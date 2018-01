Transfert de la gestion de la salle de cinéma à l’APC

Par DDK | Il ya 8 heures 14 minutes | 306 lecture(s)

Faisant partie du patrimoine communal, la salle de cinéma Djurdjura de Boghni demeure toujours fermée, à cause du transfert de gestion, procédé par voie de délibération de l’ assemblée communale. Cette option n'a rien apporté de plus à la situation précédente de ladite salle, édifiée au début des années 70 et gérée depuis par l'APC, puis par des particuliers jusqu’à sa fermeture durant l'année 2006. Il est à signaler que cette espace est, aujourd’hui, en état d'abandon. Partant de ce constat, le nouveau P/APC, Belkacem Amroune, qui a affiché sa volonté de réhabiliter la structure et de la rentabiliser, a décidé de transférer sa gestion à la commune. Cette décision a été suivie par le vote de l'assemblée, dont les membres ont, à l'unanimité, approuvé le principe de revaloriser le patrimoine communal. Pour atteindre cet objectif, celui de réouvrir cet espace culturel répondant aux normes d'accueil des cinéphiles, une enveloppe financière de l'ordre de 2 millions de dinars a été allouée par l'APW de Tizi-Ouzou pour sa réhabilitation. Pour le moment, le coût des réfections et des travaux à l'intérieur n’est pas encore évalué, d'où la nécessité des responsables de l'APC d'établir une fiche technique réelle à même d'assurer le financement du projet de réhabilitation. En attendant la concrétisation de ce qui est attendu des élus, les administrés de la commune de Boghni ne cessent d'exprimer le vœu de renouer avec les activités culturelles dans une ville en plein essor sur le plan commercial.

Merzouk Haddadi