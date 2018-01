Des Marocains, Tunisiens et égyptiens attendus à Aïn El-Hammam…

Par DDK | Il ya 8 heures 43 minutes | 1217 lecture(s)

Les festivités de Yennayer 2968 se préparent activement à Aïn El-Hammam, où l’on s’attend à assister à un grand événement, du jeudi 11 au dimanche 14 du mois en cours.

Depuis plus d’un mois, l’auberge de jeunesse, où se déroulera une grande partie des activités, et l’APC de l’ex-Michelet se sont jointes aux nombreuses associations, comme l’APAM et quelques comités de villages, afin d’accueillir les nombreux invités, à savoir des délégations qui viendront du Maroc, de la Tunisie et de l’Égypte, à l’occasion de la célébration du nouvel an berbère. Les comités de Taourirt Menguellet, d’Aït Hichem, de Tillilit, d’Aourir et autres parties prenantes de l’événement sont appelés à jouer un rôle important, en s’impliquant dans le déroulement de la fête et en y prenant une part active. Il y a quelques jours, une rencontre les a réunis dans les locaux de l’auberge de jeunesse, pour faire le point sur la situation, à moins d’une semaine du début des festivités. Lors de cette rencontre, les organisateurs ont, d’ailleurs, décidé de décaler la parade au samedi 13 janvier, alors qu’elle était prévue initialement pour le jour de Yennayer, le vendredi 12 janvier. Chaque village, prenant part à la parade, qui s’ébranlera du siège de l’APC à la salle omnisports, sera représenté par un carré composé de jeunes villageois, qui exécuteront des mouvements d’ensemble ou présenteront des scènes sur le thème de Yennayer. Il est à signaler qu’au niveau des agglomérations concernées, l’heure est aux dernières répétitions. «Écho Aourir», une association écologique du village Aourir, s’est distinguée, vendredi dernier, en procédant au nettoyage des abords de l’auberge de jeunesse. Les participants prennent à cœur la mission, dont ils sont chargés, pour représenter l’ex-Michelet de la meilleure des manières. Les commissions installées, depuis près d’un mois, devaient également permettre au comité d’organisation d’évaluer l’avancement des travaux. Il reste à espérer que le soleil soit de la partie, car, s’il se met à neiger ou à pleuvoir, comme il ya quelques jours, il ne sera pas aisé d’exécuter tout le programme prévu à l’extérieur, particulièrement la parade.

A.O. T.