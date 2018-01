Manifestations culturelles à Ath Mendes...

Par DDK | Il ya 8 heures 43 minutes | 283 lecture(s)

L’association Art et culture d’Ath Mendes, dans la commune de Boghni, organisera, vendredi 12 janvier, plusieurs festivités à l’occasion de Yennayer 2968. À cet effet, un riche programme est élaboré en collaboration avec l’association sportive JSBM au niveau de l’école primaire des Frères Belarbi d’Ath Mendes avec au menu des conférences, expositions de bijoux, poterie, peinture, habits traditionnels, produits du terroir…, une balade à cheval, de la choral, du théâtre, de la dance et un gala artistique animé par de grands noms de la chanson kabyle, à l’instar de Ali Idheflaouen, Hocine Amendes, Abdenour Lazirou... Ces festivités seront marquées, également, par des activités sportives avec notamment des exhibitions de karaté. Les organisateurs ont prévu, aussi, une tombola et pleines d’autres surprises. «Yennayer est un événement sacré pour tous les Amazighs, les Kabyles en particulier. Notre seul objectif est de donner à cette journée sa vraie valeur et surtout perpétuer une tradition millénaire dans l’allégresse et la joie, avec un programme qui cadre avec l’esprit de cette fête. Nous invitons les citoyens à venir en masse pour célébrer cet événement», confit Djamel Baiche, vice-président de l’association ART et culture d’Ath Mendes.

M. L.