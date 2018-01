Et on s’affaire pour le jour J à Chorfa !

Par DDK | Il ya 8 heures 43 minutes | 278 lecture(s)

Les préparatifs pour la célébration du nouvel an amazigh, dans la localité de Chorfa, vont bon train. En effet, on ne lésine pas sur les moyens pour marquer d'une pierre blanche cette journée phare de la culture ancestrale. Ainsi, le mouvement associatif, dans cette municipalité, s'attelle à mettre les dernières retouches, pour réussir cet événement et être à la hauteur des espérances. C'est le cas de l'association culturelle Tafat Uzekka, basée à Chorfa, qui met les bouchées doubles, afin d'être prête pour le jour J. Ainsi, cette association compte célébrer Amenzu n Yennayer, correspondant à l'an amazigh 2968, en concoctant une panoplie d'activités qui s'étaleront du 11 au 13 janvier en cours. La crèche communale et le centre culturel du chef-lieu vont devoir abriter le programme tracé pour l'occasion par cette association dynamique. Il y aura, donc, au menu des expositions, se rapportant à l'événement phare de Yennayer. Il y aura dans la foulée un concours de plats traditionnels, une occasion pour revisiter tous les plats préparés, comme le couscous, ameqful et bien d'autres. Toujours dans le même sillage des activités à organiser par la même association, du théâtre est prévu ainsi que de la poésie, de la musique (galas) et des conférences qui porteront sur le thème de Yennayer. En effet, des auteurs seront invités, pour pérorer sur cette tradition et ses ramifications dans l'histoire antique des Berbères. Pour rappel, le roi berbère Chachnaq 1er (qui s'écrit aussi Sheshonq) fut intronisé pharaon d’Égypte et fonda la XXIIème dynastie qui régna sur l'Égypte jusqu’à l’an 715 av. J-C.

Y. S.