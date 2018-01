Fermeture du tunnel pour maintenance

Par DDK | Il ya 9 heures 12 minutes | 454 lecture(s)

Afin de procéder à sa maintenance, les autorités en charge de sa gestion auraient décidé de fermer le tunnel de Kherrata, à partir d’aujourd’hui, entre 21h30 et 3 heures du matin. En effet, les autorités ont procédé à la fermeture de ce tunnel, pour revoir l’éclairage, réparer les branchements et remplacer les câbles défectueux. Aussi, une opération de nettoyage aura lieu pour débarrasser la chaussée de tous les liquides qui se déversent des différents véhicules et engins qui empruntent quotidiennement ce tunnel. Par ailleurs, ce sera l’occasion de reboucher quelques trous qui ont fait leur apparition sur la chaussée. Il est à signaler que cette opération, qui a débuté le lundi passé, se poursuivra jusqu’à demain. Les horaires de fermeture du tunnel ont été choisies de façon à ne pas paralyser carrément la circulation, vu qu’aucune autre déviation n’existe actuellement pour contourner ce tunnel. Il est à noter que les responsables ont pensé à bloquer la circulation par intermittence. Selon l’un d’eux, il s’agirait de travailler pendant une heure, puis de laisser les véhicules circuler et de reprendre après, pendant une autre heure. Bien entendu, les véhicules, transportant des malades ou des cas d’urgence, ne seront pas bloqués. L’accident, qui a eu lieu dernièrement, à l’intérieur du tunnel, durant une opération de remorquage d’un véhicule en panne et qui avait couté la vie à deux personnes, a poussé les responsables à bloquer la circulation durant les travaux. L’un des responsables appelle les usagers à se montrer patients et à ne pas perturber le déroulement de ces opérations.

Saïd M.