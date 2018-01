Le Cnapeste met fin à la grève

Par DDK | Il ya 9 heures 10 minutes | 902 lecture(s)

Les enseignants grévistes du Cnapeste de Tizi-Ouzou ont décidé de mettre fin, dès aujourd’hui, à leur mouvement qui aura duré 40 jours.

Les cours reprendront dès ce matin à travers les différents établissements de la wilaya. Cette décision a été prise hier à l’issue d’une rencontre marathon entre les représentants de ce syndicat, le chef du cabinet du wali, le président de l’APW et les représentants des associations des parents d’élèves. Selon des sources présentes à la réunion, la décision de mettre en congé d’office les deux fonctionnaires contre lesquels le Cnapeste a mené sa protestation, a convaincu le syndicat de mettre fin à son long débrayage. Par ailleurs, une commission pédagogique du ministère de l’Education nationale s’est rendue dans la wilaya de Tizi-Ouzou pour élaborer un plan de récupération des cours perdus par les élèves à cause de la grève (Cnapeste), selon l’APS qui a rapporté l’information, hier, auprès du directeur de l’Education. Cette commission, qui est arrivée lundi, a rencontré hier les directeurs des établissements où la scolarité a été perturbée par la grève illimitée du Cnapeste lancée fin novembre dernier pour réclamer le départ de deux responsables de la direction de l’Education suite à l’agression présumée d’une enseignante par un agent de police dans les locaux de la même direction, en présence de ces deux responsables, selon ce syndicat, et qui a fait perdre aux élèves 26 jours de cours, a indiqué à l’APS Ahmed Laalaoui. «Un travail d’évaluation des cours perdus a été fait quelque jours auparavant par une autre commission», a indiqué le même responsable, qui a estimé que la situation est «encore maitrisable et la récupération des cours perdus demeure possible par la mise en place d’un programme de rattrapage qui se fera avec ou sans les enseignants du Cnapeste, dans le cas où ces derniers persisteraient dans leur position de poursuivre la grève». M. Laalaoui a rappelé que sa direction qui «n’a jamais fermé les portes du dialogue», a rencontré hier des représentants du Cnapeste, des parents d’élèves, du wali et des membres de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), dans "l’espoir de trouver une solution qui ira dans le sens de la reprise des cours". Avant cette rencontre, d’autres ont déjà eu lieu, initiées par la DE qui a proposé d’abord aux Cnapeste une mutation interne d’un des fonctionnaires contesté par ce syndicat, en lui changeant de service où il n’aura pas de relation avec les enseignants, alors que le cas du second est pris en charge du moment qu'il prendra sa retraite en février prochain. Cette proposition qui a fait naître l’espoir d’une reprise des cours chez les parents d’élèves et les scolarisés et qui a été même acceptée par certains syndicalistes qui n’étaient toutefois pas majoritaires au sein du conseil de wilaya du Cnapeste, a été rejetée par la majorité des délégués syndicaux lors du conseil de wilaya de ce syndicat, lundi dernier. Une autre proposition de mise sur pied d’une commission d’enquête mixte où le Cnapeste sera représenté, formulée lundi soir par la direction de l’Education, a été également refusée par les grévistes.

Synthèse de M.A.T