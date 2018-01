La liste des 851 produits interdits à l’importation publiée dans le JO

Par DDK | Il ya 9 heures 10 minutes | 983 lecture(s)

La liste des 851 produits interdits à l’importation a été officiellement publiée, hier, dans le journal officiel. Selon le ministère du Commerce, le décret portant l’instauration des mesures de restriction à l’importation de certains produits a été publié dans le journal officiel. Ledit décret a précisé que ces marchandises «sont temporairement suspendues à l’importation, jusqu’au rétablissement de l’équilibre de la balance de paiements». Le département de Mohamed Benmeradi avait annoncé la suspension provisoire à l’importation de 45 familles de produits finis. «Les suspensions à l’importation de ces biens et marchandises sont limitées dans le temps. Il sera procédé à leur levée progressivement, mais avec ou sans le maintien ou l'augmentation des taxes et autres droits frappant l’importation et la commercialisation de ces produits». Il s’agit, entre autres, des fromages, yaourts et produits lactés, les fruits secs, les fruits frais (à l’exception de la banane), les légumes frais (à l’exception de l’ail), les viandes (à l’exception de certaines catégories), les dérivés de maïs, les préparations de viandes et les préparations de poissons. La liste inclut également les chewing-gums et les bonbons, les chocolats, les produits de viennoiserie, les pâtes alimentaires, les dérivés de céréales, les conserves de légumes, les tomates préparées ou conservées, les confitures et gelés, les fruits conservés ou préparés, les jus et les préparations alimentaires. Les eaux minérales, les pigments, les aromes, les papiers d’hygiène, les produits plastiques finis et semi-finis, les tapis, les ouvrages en asphalte, les marbres et granits finis, seront désormais interdits à l’importation. Cette suspension provisoire touche également la céramique finie, la moissonneuse batteuse, les articles de robinetterie sanitaire, les fils et les câbles, les tracteurs agricoles, les chaises et les meubles, les lustres, les produits hygiéniques, les ciments, les articles électroménagers et les téléphones mobiles.

Samira Saïdj