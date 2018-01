L'exécutif et les commissions installés

Par DDK | Il ya 9 heures 47 minutes | 268 lecture(s)

Le maire de la liste indépendante, M. Mohamed Moussaoui, a convoqué les élus pour l'installation des vice-présidents et des commissions, la veille de Yennayer. C'est devant un public nombreux que cette séance s'est déroulée. En effet, après la lecture de la liste des 15 élus, le maire a fait une allocution dans laquelle il est revenu sur l'importance de cette réunion consistant à installer l'exécutif communal qui se chargera de diriger cette APC durant les 5 ans à venir. Il a proposé, donc, un exécutif composé de quatre vice-présidents, dont trois sont issus de sa liste, notamment Kamel Zemouche, d'Arezki Arib et d'Arezki Yamani et un vice-président issu de la liste FFS. Concernant les commissions, deux ont été cédées au FFS, à savoir celles des finances et de l'environnement, et la commission sociale à la liste indépendante du maire. Il est à signaler que les 5 élus indépendants, ainsi que ceux du FFS, ont voté pour cette proposition, alors que les autres indépendants se sont abstenus. Quant aux élus du FLN, deux ont voté contre et un troisième est arrivé en retard. Ainsi, le blocage a été évité, après plusieurs semaines de tractations. Ces élus ont promis, devant l'assistance, de travailler ensemble pour le développement de la commune. Il est à rappeler que, pour le moment, les APC de Draâ El-Mizan et d’Aïn Zaouia sont toujours bloquées, car les partis ayant signé des alliances ont rejeté l’option d'intégrer les exécutifs. Seule l'APC d'Aït Yahia Moussa, au niveau de cette daïra, est débloquée avec l'intégration des partis FFS, RCD, MPA et FLN aux côtés du maire et des élus du RND.

A. O.