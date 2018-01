3 671 affaires traitées

Par DDK | Il ya 9 heures 44 minutes | 384 lecture(s)

Dans le cadre de leurs activités, les services de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou ont eu à traiter différentes affaires durant l’année 2017. En effet, le service de wilaya de la Police Judiciaire a traité 3 671 affaires, mettant en cause 3 723 individus, dont 354 femmes et 171 mineurs. Leur présentation au Parquet s’est soldée par la mise en détention préventive de 426 individus. À souligner que 14 affaires ont été traitées suite à des attroupements, impliquant ainsi 118 individus qui ont été laissés en liberté provisoire. Pour crime et délit contre la paix publique, 18 affaires ont été traitées, impliquant 21 individus, dont 7 ont été mis en détention préventive. Pour crimes et délits commis par des particuliers contre l’ordre public, 125 affaires ont été traitées, impliquant 225 individus, dont 15 ont été mis en Détention Préventive. Pour crimes et délits contre la sécurité publique, 28 affaires ont été traitées, impliquant 105 individus, dont 51 ont été mis en détention préventive. Pour faux et usage de faux, 102 affaires ont été traitées, impliquant 121 individus, dont 15 ont été mis en détention préventive. Pour crimes et délits contre les personnes, 1 391 affaires ont été traitées, impliquant 1 759 individus, dont 54 ont été mis en détention préventive. Pour crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs, 51 affaires ont été traitées, impliquant 113 individus, dont 56 ont été mis en détention préventive. Pour le volet crimes et délits contre les biens, 1 794 affaires ont été traitées, impliquant 991 individus dont 74 ont été mis en détention préventive. Pour atteinte à l’économie nationale, 21 affaires ont été traitées, impliquant 23 individus. Concernant les infractions en matière de stupéfiants, 127 affaires ont été traitées, impliquant 247 individus dont 154 ont été arrêtés. S’agissant des affaires de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, une quantité de 85,17 kg de cannabis dont 24,774 kg de Hashish et 5 539 comprimés de psychotropes ont été saisis. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, durant la période considérée, 4 118 opérations coup de poing ont été menées, ciblant 4 310 lieux et le contrôle de 23 890 véhicules et de 40 153 personnes, dont 39 939 de sexe masculin et 214 de sexe féminin, parmi lesquels figurent 39 étrangers et 60 mineurs, 633 individus ont été différés au Parquet pour différents délits, dont 24 pour port d’armes blanches prohibé, 103 pour détentions de stupéfiants, 13 pour détention de psychotropes, 215 faisant objet de recherches, alors que la grande majorité pour insoumission au service national, 32 pour séjour illégal et 246 pour autres délits, dont 154 ont été arrêtés. Comparativement à l’année 2016, il a été enregistré une baisse de la criminalité et ce, grâce aux efforts conjugués des différents services de police, et le concours notable des citoyens par le signalement des crimes via les numéros verts. Dans ce sens, 3 399 appels au 17 police secours, et 3 693 appels au 15/48 ont été reçus durant l’année 2017. Par ailleurs et en matière de sécurité publique, le service a recensé 412 accidents corporels de la circulation routière, au cours desquels 9 personnes ont trouvé la mort et 509 ont été blessées. Les causes principales de ces accidents restent, en grande majorité, le facteur humain (398 accidents), à l’état des véhicules (7 accidents), et l’environnement et climat (8 accidents). 298 mises en fourrière ont été prononcées, 14 931 contraventions ont été dressées, 3 889 permis de conduire ont été retirés, 52 opérations radar ont été menées, 118 opérations de contrôle de commerce Illicite sur la voie publique ont été menées, 1 607 manifestations sportives et culturelles ont été couvertes. En matière d’urbanisme et préservation de l’environnement, la Brigade Spécialisée a enregistré 103 cas de construction illicites, 33 cas de construction non conformes, 6 opérations de démolition, 7 cas de jet d’ordures ménagères et débris de construction, 47 infractions à l’hygiène et 52 embarras et occupation de la voie publique. Dans le cadre du suivi et gestion des commerces réglementés, le service de police générale et réglementation a délivré 54 propositions de fermetures de débits de boissons (différentes catégories), 84 exécutions d’arrêtés de fermetures (débits de boissons alcoolisées différentes catégories), et effectué 734 contrôles et suivis (débits de boissons), 279 exécutions d’arrêtés de fermetures (tous commerces confondus), 111 sorties sur le terrain avec la commission de surveillance et de contrôle des installations classées, 750 contrôles et suivi (divers commerces). Pour le volet formation, le Bureau de Formation a initié, durant l’année 2017, 405 conférences, 416 cours sur différents thèmes, 36 séminaires. En outre, 7 610 policiers, tous grades confondus, ont bénéficié soit d’un stage, recyclage ou perfectionnement dans les divers domaines liés au métier de policier.