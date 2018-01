Le port d’échouage de Mazer abandonné ?

Par DDK | Il ya 7 heures 16 minutes | 395 lecture(s)

Inscrit sur la liste des projets dont devait bénéficier la commune de Mizrana qui longe la méditerranée sur 10 km de littoral, le port d’échouage de Mazer n’a toujours pas vu le jour.

Cette infrastructure qui devait relier la commune de Mizrana à d’autres régions du littoral, à l’instar de Tigzirt, Dellys et Azeffoun, est abandonnée. Pour rappel, l’idée a germé durant les années 80 et le projet a été inscrit en 2003. Depuis ce jour, le port d’échouage devait, donc, être réalisé au niveau du village Mazer, situé à quelques encablures des vagues de la méditerranée. À son inscription, l’infrastructure avait pour objectif de faire profiter la commune de Mizrana de sa façade maritime, mais depuis 2003, aucun avancement dudit projet n’a été observé. Les élus, qui se sont succédés aux commandes de la commune de Mizrana, n’ont jamais évoqué ce projet. Les populations, restées sans nouvelles de l’infrastructure, ont fini par oublier son existence. Le projet est tombé dans l’oubli et le village Mazer dans les ténèbres du terrorisme. Depuis cette date, cette zone située sur l’axe de la RN24, reliant Tigzirt à Dellys via Mizrana, est devenue un no man’s land, à cause de l’activité terroriste. Certains élus, questionnés sur le sort de ce projet, évoquent la menace terroriste qui a plané durant deux décennies, entrainant l’annulation d’un grand nombre de réalisations pour la commune de Mizrana, Tigzirt et Iflissen. Aujourd’hui que la sécurité est revenue, beaucoup de citoyens de la commune de Mizrana espèrent que ces projets soient déterrés. Le port d’échouage est d’une importance indéniable pour les populations. Sa réalisation pourrait étendre l’activité économique de la pêche, du port de Tigzirt vers cette zone située non loin. C’est, en effet, une activité qui va, sans nul doute, créer des postes d’emploi pour les jeunes habitant les villages de ce massif forestier des plus denses en Afrique du Nord. Maintenant que la circulation automobile est rétablie sur cet axe routier, après un arrêt de deux décennies, la population de cette localité attend avec impatience la relance de ce projet, une tâche à laquelle devrait se mettre sans plus tarder l’APC issue des dernières élections locales.

Akli N.