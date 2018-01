359 foyers raccordés au gaz naturel

Par DDK | Il ya 7 heures 14 minutes | 425 lecture(s)

Plus de 359 foyers ont été raccordés, la semaine dernière, au réseau du gaz naturel dans la commune d'Ath Zemenzer. L'opération de mise en service a eu lieu en présence du chef de daïra et du nouveau maire, en l'occurrence Ali Daoud, élu sur la liste FFS. Le projet ayant permis de concrétiser ce raccordement tant attendu par les villageois fait partie, faut-il le rappeler, du programme quinquennal 2010/2014 accordé au profit de la wilaya de Tizi-Ouzou. Les villages concernés par l'arrivée de cette énergie vitale se limitent à Ath Ouaneche. Ainsi, le taux de pénétration du gaz dans la commune est à peine appréciable en attendant la mise en œuvre des projets restants, qui se limitent à des travaux de levée de réserves et de travaux ne nécessitant de grands moyens de la part des entreprises. Le premier responsable de l'APC reste optimiste quant à une issue favorable pour atteindre les autres villages, notamment Boumadene, Igulfane, Ighil El Mal, Tighilt et Melouf. Les habitants de ces villages devront attendre leur tour pour bénéficier du gaz. Soucieux d'assurer la couverture en gaz naturel de tout le territoire de la commune, le maire compte bien s'investir pour atteindre cet objectif tout en affirmant que «si tout va bien, d'autres mises en service surviendront d'ici un mois.» Tout compte fait, après le chef-lieu Alma, c'est toute la commune qui va bénéficier du gaz, ce qui constituera une avancée pour cette commune rurale relevant de la daïra de Béni Douala.

Merzouk Haddadi