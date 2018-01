Un autorail percute un véhicule utilitaire

Par DDK | Il ya 7 heures 15 minutes | 496 lecture(s)

Un pick-up a été percuté, hier, aux environs de 8 heures du matin sur un passage à niveau non gardé de la localité d’Ath Mansour, reliant Aherrach. Le conducteur s’en est miraculeusement sorti contrairement au véhicule qui a été entièrement détruit. Ce passage à niveau non gardé fait l’objet d’un aménagement depuis plusieurs mois et la loge du garde-barrière a été achevée il y a de cela quatre mois, indiquent des riverains. Cependant, les barrières en elles-mêmes ainsi que l’éclairage demeurent inexistants. Juste après cet accident, la SNTF a dépêché sur les lieux une équipe de gardes barrières et la carcasse du véhicule a été évacuée de sur les rails pour permettre la fluidité du trafic ferroviaire. À rappeler que l’année dernière, c’est un tracteur agricole qui avait été heurté par un train au même endroit et quelques mois auparavant, une famille entière avait été décimée sur ce même passage à niveau non gardé se trouvant sur un dangereux virage sans aucune visibilité. Suite à des demandes pressantes et récurrentes des citoyens de la localité, la SNTF avait finalement répondu favorablement en acceptant la réalisation d’un poste de garde barrière en ces lieux. Toutefois, force est de constater que la lenteur dans les travaux de réalisation de ce passage à niveau a failli coûter la vie à un automobiliste.

O. S.