Suicide d’un quinquagénaire

Un cas de suicide a été enregistré, hier, dans la station balnéaire d’Aokas, plus précisément au village d’Aliouèn. Il s’agit d’un quinquagénaire, père de famille et maçon de son état, répondant aux initiales d’A.G., qui s’est suicidé par pendaison à proximité du cimetière de la localité. C’est aux environs de 8 heures du matin que son corps, sans vie, fut découvert par des riverains qui ont aussitôt alerté les pompiers et la gendarmerie. Alors que les services de la protection civile sont arrivés illico, ceux de la gendarmerie ont attendu l’arrivée des services compétents de Béjaïa, selon un habitant de la localité. Il est à signaler que la dépouille fut transférée à l’hôpital de Béjaïa aux environs de 11 heures pour une autopsie, qui se pratique obligatoirement dans ce genre de décès.

A. Gana