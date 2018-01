Les élèves désertent l’établissement

Par DDK | Il ya 9 heures 15 minutes | 362 lecture(s)

Les élèves du CEM Idder Achour d'Ath Hamad ont de nouveau déclenché, depuis avant-hier, une grève illimitée pour dénoncer le manque de chauffages dans les classes. Renseignement pris, il s'est avéré que la chaufferie est en panne et que la pièce défectueuse qui est le brûleur est introuvable sur le marché. Indisponibilité qui laisse présager que cette panne risque de se prolonger dans le temps. Un responsable au niveau de cet établissement affirme que le projet de réalisation d'une installation du chauffage central avec du gaz de ville a été confiée à un operateur. Il ne manquerait que l'installation du compteur. Notre source impute ce retard au non versement par cet entrepreneur auprès de la SDC de M'Chedallah. De ce fait, dans l'impossibilité de suivre leurs cours dans de telles conditions, les élèves ont décidé d'une grève illimitée jusqu'à la mise en service du chauffage central. Rappelons que ces mêmes élèves avaient déclenché une grève de deux jours, dimanche et lundi derniers, pour protester contre la pénurie d'eau dans leur établissement.

O. S.