Un malfrat arrêté

Par DDK | Il ya 9 heures 15 minutes | 575 lecture(s)

Un individu qui menaçait et agressait de paisibles citoyens en utilisant son chien de race rottweiler et un couteau a été arrêté avant-hier par les éléments de la police de Béjaïa. L’affaire a commencé après qu’une jeune femme s’est présentée au commissariat pour déposer une plainte. En effet, après l’enregistrement de la plainte, les policiers se sont déplacés sur site où ils ont procédé à l’arrestation du malfaiteur. Il s’agit du dénommé T. S., âgé de 21 ans, un récidiviste. Après avoir ficelé un dossier à son encontre, l’individu a été présenté devant les autorités judiciaires compétentes près le tribunal de Béjaïa. Il a écopé d’une année de prison ferme et d’une amende de 20 000 dinars.

Rachid Z.