Enfin une cantine pour le collège !

Le problème de cantine est définitivement réglé au niveau du CEM Frères Boufateh de Tighilt Bouguenni, situé à 5 kms environ au Nord de Tizi-Gheniff, dans la commune de M’Kira. En effet, durant les vacances d'hiver, une entreprise a été chargée de transformer deux salles de cours en cantine. «C'est un bon travail. L'entreprise a réalisé cette opération en un temps record», affirme un professeur au sein de cet établissement. «Ainsi, depuis la reprise des vacances d'hiver, ces collégiens se restaurent sur place, sans se déplacer à l'école primaire Frères Zekrini d'à côté», ajoute-t-on. Il est à rappeler que, durant plus de quatre ans, ces élèves étaient pris en charge par cette école primaire. Cependant, à la rentrée scolaire de septembre, un problème a surgi. La direction de l'Éducation a ainsi décidé de ne pas faire bénéficier ces élèves de repas, car leur établissement (collège) fonctionne en régime d'externat. Il a fallu l'intervention de la directrice pour que, finalement, la direction de l'Éducation décide de prendre le problème en charge, en attendant une solution définitive. «Avec cette cantine qui vient d'ouvrir ses portes, il n'y aura plus de problèmes», ajoute le même professeur. Pour rappel, c'est avant-hier que ce réfectoire a été officiellement ouvert en présence du chef de daïra, du maire et des autorités locales. «Doter cet établissement de sa propre cantine est une bonne chose. Cela évitera des situations fâcheuses, comme celle vécue dernièrement par les élèves qui avaient recouru à la grève», déclare un responsable local. Plus de 200 élèves bénéficient désormais de repas chauds, sans se déplacer ailleurs. Par ailleurs, dans la daïra de Tizi-Gheniff, le CEM de Tiâchach attend, lui aussi, de pouvoir bénéficier d'un réfectoire digne de ce nom, afin de remplacer la salle de restauration, ouverte en 2014, sous la pression des élèves et de leurs parents. «Une fiche technique a été établie. Nous attendons son inscription par le ministère de l'Éducation nationale», souligne-t-on. Il est à rappeler que tous les autres collèges, au nombre de sept, et les trois lycées que compte la daïra de Tizi-Gheniff sont tous dotés de réfectoires.

