L’absence de la direction décriée

Par DDK

Les propriétaires des fourgons de transport de la commune de Timizart, à 30 km au Nord-est de la ville de Tizi-Ouzou, ont procédé, dernièrement, à une augmentation générale des tarifs sur l’ensemble des lignes desservant les différents villages de la localité. Des augmentations, allant de 5 à 10 dinars, décidées unilatéralement par les transporteurs. A titre d’exemple, aller du village Ibdache à Fréha coûte désormais 50 DA au lieu de 40. Et les transporteurs justifient cette augmentation par celle des prix du carburant à la pompe et des différentes huiles mécaniques et liquides lubrifiants, ne se souciant guère des citoyens, notamment les travailleurs qui recourent quotidiennement au transport et qui verront leur bourse sérieusement touchée. Et ces derniers ne cachent pas leur colère face à ce qu’ils qualifient de «Diktat». «Déjà que les prix appliqués auparavant nous pénalisaient, et là ils les augmentent encore ! On payait 25 Da pour aller d’Ibdache à Souk El Had sur une distance d’à peine 3 km, désormais on nous demande de payer 5 Da de plus. C’est de l’abus, c’est un diktat», s’exaspère un citoyen. Selon la direction du transport, qui avait communiqué les tarifs officiels, la distance allant de 0 à 5 km revient à 20 DA, de 5 à 10 km à 25 DA, de 10 à 20 km revient à 35 DA, de 20 à 30 km à 45 DA… De 30 à 100 km, le tarif du km est officiellement de 1,55 DA et entre 100 et 200 km, c’est 1,90 DA. Une petite comparaison avec les prix appliqués sur le terrain nous démontre une augmentation abusive. «On est contraint de céder au diktat des transporteurs par fourgons qui monopolisent le trafic face à l’absence totale de tout autre moyen de transport. On ne peut que se résigner. C’est aux autorités concernées d’intervenir pour mettre fin aux agissements frauduleux de certains conducteurs».

Oulagha Ahmed