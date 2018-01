La couverture Internet élargie

Par DDK | Il ya 11 heures 19 minutes | 334 lecture(s)

Les services d'Algérie Télécom ont engagé de nombreuses opérations de raccordement des lotissements au réseau téléphonique. Pratiquement tous les quartiers de Draâ El-Mizan ont été raccordés, en plus de pas moins de six postes Amsan réalisés ces dernières années pour palier au problème des coupures d'Internet. Après le raccordement du lotissement Belaouche, une opération est en cours au lotissement Tellache, à proximité des galeries "La Fontaine". «Une fois que tous le réseau et les boîtes installés, les clients pourront se rapprocher du service Actel pour s'abonner», nous répond une voix avisée. Il est attendu que d'autres quartiers bénéficient de cette commodité, pour répondre aux nombreuses demandes adressés aux services concernés. «Le réseau téléphonique s'est beaucoup développé en ville», dira un employé de l’Actel. Alors que dans les villages, la 4G-LTE est arrivée à Tafoughalt, à Ain Zaouia et bientôt dans les villages d'Ait Yahia Moussa. Bien que tout le monde trouve la solution en recourant à ce moyen technologique en s'abonnant aux autres opérateurs, nombreux sont ceux qui souhaitent bénéficier de l'Adsl, qui reste le moyen le plus efficace pour accéder à l’Internet. Les résidents de certains quartiers se plaignent, par ailleurs, de manque de commodités, notamment les accès qui mènent aux habitations. «Certes, les accès ont été revêtus en gravier zéro 40, mais, nous souffrons toujours de la poussière qui s'élève au passage des véhicules d'autant plus que l'axe principal est utilisé comme raccourci par ceux qui veulent rejoindre le lotissement Nord et le lotissement social. Nous appelons les nouveaux élus à l'APC à trouver des solutions afin d’améliorer l’état des routes qui mènent vers notre lotissement, à l’instar des autres quartiers qui ont bénéficié de bitumage», fait savoir un résident dudit quartier.

A. O.