L’Union de wilaya des parents d’élèves appelle à l’apaisement

La grève illimitée du Cnapeste, lancée depuis mardi dernier, suscite l’inquiétude des parents d’élèves. Dans une déclaration rendue publique, jeudi dernier, l’Union de wilaya des parents d’élèves qualifie cette situation de «préoccupante», pouvant «mettre en péril l’avenir de toute une génération». Les rédacteurs du document, tout en invitant les pouvoirs publics et le Cnapeste «à faire preuve de responsabilité et à jouer la carte de l’apaisement», plaident pour «une prise de conscience de tout un chacun», pour que «l’école soit un espace de savoir et de progrès». Dans son document, l’Union de wilaya des parents d’élèves, qui entend enrayer les récurrents mouvements de grèves touchant le secteur de l’éducation propose aux différents acteurs d’opter pour des rencontres d’évaluation périodiques, pour apaiser toutes les situations conflictuelles. «Afin de parer à toute éventualité, dont les conséquences pourraient être fâcheuses, nous, l’Union de wilaya des parents d’élèves, proposons une solution durable, afin de faire régner l’apaisement. Une proposition a été faite pour instaurer la tradition d’une rencontre d’évaluation de tout le secteur de l’éducation de la wilaya une fois par trimestre», explique-t-on. Il est à rappeler que la fédération des associations des parents d’élèves a, dernièrement, affiché sa «vive inquiétude», suite à l’annonce de la grève illimitée du Cnapeste. «La grève illimitée, annoncée par le Cnapeste, n’a aucun sens», a écrit la fédération dans une déclaration remise à la presse, en rappelant que «tous les problèmes soulevés par le Cnapeste, en novembre dernier, notamment ceux liés à la gestion de carrière des enseignants et le paiement des reliquats ont été pris en charge par la tutelle».

F. A. B.