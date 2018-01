Les villageoises sensibilisées

Par DDK | Il ya 11 heures 22 minutes | 585 lecture(s)

L’école primaire d’Amrouche Ali, sise au village rural de Bouhiane dans la commune de Melbou, à 40 kms de la wilaya de Béjaïa, a abrité, vendredi dernier, une conférence ayant pour thème : Dépistage et prévention du cancer du sein. Cette louable initiative a été organisée par l’association Assirem dudit village, en collaboration avec la Fondation Béjaïa pour la culture et les sciences, section de Tizi N'Berber, et l’APC de Melbou. L’animation de la conférence a été assurée par Dr. Laib et Mme. Boudjadja, spécialiste en gynécologie. Dans le but de réussir cette conférence, les organisateurs avaient placardé des affiches dans le village ainsi que dans tout le territoire de la commune pour informer les citoyens. «On a tenu à choisir le cancer du sein puisque c’est la pathologie du siècle, le but c’est de sensibiliser toutes les femmes à aller faire des consultations et leur expliquer les avantages de la mammographie», a expliqué un organisateur. Le premier magistrat de la commune, M. Lyazid Benkhalfoune, a tenu, quant à lui, à exprimer son soutien indéfectible pour toute bonne et louable initiative qui touche le domaine de la santé. Cette conférence, destinée à la gente féminine, a drainé une foule très nombreuse composée de femmes et de jeunes filles dudit village ainsi que des localités limitrophes. «Cette conférence est destinée à la catégorie des femmes qu’on ne doit pas oublier puisque beaucoup d’entre elles ne savent pas ce qu’est le cancer du sein. Plus de 80 femmes y ont assisté», déclare M. Boualem K., président de l’association Assirem. Pour rappel, cette jeune association a célébré Yennayer, en organisant une «Timchret», notamment avec le sacrifice de deux bœufs, une tradition ancestrale qui a rassemblé les citoyens du village dans une ambiance bon enfant.

Aziz Khentous