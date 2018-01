Un réseau de faussaires démantelé

Par DDK | Il ya 23 minutes | 2 lecture(s)

La police d’El-Hachimia a réussi à démanteler un réseau national spécialisé dans la falsification des billets de banque de 2 000 DA. Selon la police, le réseau en question est composé de trois individus et opère à travers plusieurs wilayas du pays. Agissant sur des renseignements, faisant état de la présence d’un individu qui écoulait de la fausse monnaie auprès des commerçants d’El-Hachimia, les enquêteurs de la police ont réussi à l’interpeller après de longues recherches. L’individu a été pris en flagrant délit au centre-ville, alors qu’il s’apprêtait à écouler de faux billets. Ce faussaire, âgé de 43 ans, originaire de Médéa et répondant aux initiales de A. A. M., a réussi à escroquer cinq commerçants. Il procédait à de petits achats qu’il réglait avec de faux billets de 2 000 DA. Après investigations, la police a pu identifier deux autres complices, un jeune de Blida, répondant aux initiales de S. M., et un autre dont l’identité n’a pas été révélée. L’enquête a été entendue aux wilayas de Blida et de Médéa, où la police a procédé à la perquisition des domiciles des deux suspects. Cela a permis aux enquêteurs de découvrir un micro portable et une imprimante de dernière génération au niveau du domicile de S. M. La personne, arrêtée à El-Hachimia, a été présentée devant le procureur de la République au tribunal d’Aïn-Bessem, tandis que les deux autres complices sont toujours en fuite.

D. M.