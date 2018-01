Quand une nouvelle tradition s’installe

Par DDK | Il ya 29 minutes | 2 lecture(s)

Une vingtaine de foires de produits agricoles est projeté dans l’ensemble des daïras de la wilaya de Tizi-Ouzou, pour encourager la production agricole locale sous ses multiples facettes.

Le premier rendez-vous de Draâ Ben-Khedda, qui s’est ouvert hier, est une nouvelle occasion pour faire connaître au public et aux professionnels du domaine les produits issus de l’agriculture locale. Cette manifestation s’étalera sur deux journées qui verront la participation des producteurs de diverses filières. En effet, les organisateurs comptent faire de cette foire un rendez-vous qui s’imposera comme une tradition. Les exposants ont eu à leur disposition des stands aménagés et des chapiteaux, afin de faire connaître leur savoir-faire. Ce rendez-vous des agriculteurs, qui a eu lieu dans une commune à vocation agricole, ne peut se tenir sans la participation des apiculteurs. La filière a réalisé des succès énormes, hissant la wilaya de Tizi-Ouzou au rang des plus grandes wilayas productrice de miel. Des variétés nobles sont produites dans les massifs forestiers locaux, qui permettent désormais la pratique de la transhumance. Cette technique moderne, pratiquée dans les pays producteurs de miel comme les États-Unis, permet de produire des variétés que les apiculteurs de la région n’avaient pas accès par les moyens classiques. L’événement ne peut également se dérouler sans la filière laitière, en vogue dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Quelque 750 milles litres sont produits annuellement par les éleveurs locaux. Cette filière a su pendre son élan, grâce au dévouement des éleveurs et des techniciens des services de l’agriculture de la wilaya qui n’arrivent, toutefois, pas à s’entourer d’une industrie de transformation et de traitement, qui pourrait aisément se développer. Dans ce contexte, beaucoup de techniciens et d’économistes préconisent de «moderniser la gestion de la filière, pour lui permettre d’enclencher une véritable activité industrielle», au lieu d’alimenter une demande de lait en sachet jamais satisfaite. On affirme aussi qu’une industrie de transformation de lait peut se développer dans la wilaya, si les autres partenaires comme les banques et les dispositifs d’aide à l’emploi s’y mettent. Les jeunes peuvent, en effet, investir dans l’acquisition du matériel de fabrication des produits laitiers, comme les fromages et autres. Jusqu’à présent, les producteurs n’ont toujours pas à leur disposition des laboratoires de certification de produits. Ce matériel est, pourtant, d’une importance capitale, car les produits de l’agriculture locale ne pourront jamais s’insérer dans les circuits commerciaux internationaux, sans cette préalable certification.

Akli N.