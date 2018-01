Près de 13 000 tonnes de produits saisies en 2017

Par DDK | Il ya 29 minutes | 2 lecture(s)

Une quantité de 12 871 tonnes de produits non-conformes a été saisie durant l’exercice de l’année écoulée, d’une valeur de 2 029 146,7 DA, a-t-on appris, hier, auprès du directeur du commerce de la wilaya, M. Kada Adjabi. Ainsi, dans le cadre du contrôle de l’activité commerciale, les services de la Direction du commerce ont effectué, durant la même période, pas moins de 27 281 interventions, a indiqué M. Adjabi, en ajoutant que ces actions visent à contrôler l’activité commerciale et à lutter contre les fraudes. Dans ce cadre, il a été établi 2 298 procès verbaux avec la proposition de fermeture de pas moins de 194 locaux commerciaux à cause de la commercialisation de produits ne répondant pas aux normes, notamment en matière d’hygiène et de conformité, en relevant 2 325 infractions enregistrées durant la même période. En matière de qualité de répression des fraudes, les différentes brigades de lutte contre la fraude ont effectué pas moins de 29 328 interventions, en relevant 938 infractions. Il a été établi 837 procès-verbaux pour les motifs de non-respect de l’obligation de la sécurité du produit, l’absence de contrôle personnel, l’absence d’hygiène et divers autres motifs et la fermeture de 148 locaux commerciaux et 350 prélèvements effectués. Les agents chargés de la lutte contre les fraudes ont saisi des quantités de divers produits avariés, estimées à plus de 190 tonnes de produits et 67 opérations de retraits temporaires effectuées, selon toujours le bilan. Enfin, la quantité globale des produits saisis était de 12 871 tonnes, tandis que leur valeur totale s’élève à 2 029 146,7 DA. S’agissant du montant des produits commercialisés sans factures, il s’élève quant à lui à 30 109 264,88 DA.

Nadia Rahab