Encore une mort suspecte

Par DDK | Il ya 27 minutes | 3 lecture(s)

Avant-hier, la localité de Tizi N’Tleta a été, une nouvelle fois en l’espace de deux jours, secouée par la mort tragique d’un jeune homme de 36 ans, répondant aux initiales R. A., originaire d’Ait Abdelmoumène, dans la commune de Tizi N’Tleta. Le jeune homme, célibataire, a été retrouvé suspendu à un arbre non loin de son domicile familial. La nouvelle de la macabre découverte a jeté toute la région dans l’émoi et la stupeur. Aussitôt alertés, les services de la Protection civile se sont rendus sur les lieux et ont procédé au transfert de la dépouille vers la polyclinique des Ouadhias avant d’être acheminée au CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou pour les besoins de l’autopsie. Rappelons qu’il y a trois jours de cela, un jeune de 22 ans originaire de Cheurfa, s’est donné également la mort par pendaison à Tizi N’Tleta. De son côté, la population locale réclame une enquête pour déterminer les causes exactes de cette tragédie qui fauche des vies humaines et qui tend à prendre l’ampleur dans la région.

G. G.