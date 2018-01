Sensibilisation des élèves aux dangers d’internet

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Le CEM Amar Boubekeur de Tala Athmane a organisé, avant-hier à 10 heures, une conférence-débat au niveau dudit établissement, pour prévenir les élèves de l’aspect négatif des réseaux sociaux et les sensibiliser sur ce sinistre jeu de la «Baleine bleue».

Le spectre de la «Baleine Bleue», ce jeu morbide en vogue sur les réseaux sociaux, inquiète de plus en plus la société, en générale, et les parents, en particulier. C’est dans le cadre d’une compagne de sensibilisation, lancée récemment à travers tout le territoire national, que cette conference-débat fut organisée sous le thème : «Es-tu plus intelligent que ton Smartphone ?», un thème des plus provocateurs pour ces collégiens, qui les incite à la curiosité et à la découverte de la clairvoyance de cette machine et de son intelligence artificielle. En effet, les nombreux élèves de cet établissement ont suivi l’exposé du conférencier, en l’occurrence Hocini Lotfi, chercheur au centre de développement des technologies avancées, avec intérêt et engouement. Avec un registre de langue qui était à la portée de l’assistance, et une pédagogie basée sur la pratique, loin de ces cours magistraux théoriques, l’orateur a pu capter l’attention de ces interlocuteurs, afin de leur faire comprendre, un tant soit peu, les deux aspects de l’internet, à savoir l’aspect positif et négatif. Toujours avec des questions pertinentes, qui requièrent l’implication des apprenants dans les différentes réponses, l’orateur s’est donné, à son tour, un défi en se posant, entre autres, les questions suivantes : «Comment une machine bête, peut-elle devenir intelligente?» et «Comment une machine devient-elle plus intelligente qu’un être humain ?». Des questions auxquelles le chercheur a répondu d’une manière pédagogique et scientifique, en expliquant les programmes de ces machines. C’était une opportunité pour ce chercheur d’aborder le vif du sujet et l’axe principale de cette rencontre, à savoir le jeu de la «Baleine bleue», un jeu «basé sur des défis et des chantages qui poussent à la descente aux enfers et à un point de non retour», explique le conférencier. Il est à signaler qu’un débat très riche et intéressent de la part des enseignants et leurs élèves s’en est suivi, un débat qui a duré plus d’une heure.

Farida Elharani