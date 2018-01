La Transat, un symbole à réhabiliter

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

L’un des endroits les plus magiques qui rappellent de nombreux souvenirs aux anciens de la région est, sans conteste, le lieu dit «La Transat», une abréviation du nom de l’hôtel transatlantique. Un nom dont fut baptisée la fontaine qui le jouxtait et qui avait disparu, suite aux travaux entrepris de part et d’autre de la source. Les engins, passés par là lors des travaux de terrassement du futur siège de la daïra mitoyen de la mairie, avaient emporté la fontaine. «Le dernier souvenir de la ville de nos parents», regrettent les nostalgiques de l’ancien Michelet. Ils n’en reste plus que des photos gardées jalousement par des citoyens. Cependant, la nature ne semble pas se résigner à laisser «La transat» disparaître à jamais. Il y a quelques années, suite à de fortes chutes de neiges, de l’eau a jailli à l’endroit même où la vieille fontaine avait disparu. Des ouvriers du chantier mitoyen l’ont même récupérée pour les besoins des travaux. Nous pouvons toujours la voir couler d’un tuyau en plastique de fortune, comme une vulgaire source sans intérêt. Le débit pourrait laisser croire que la nappe phréatique a réussi à se frayer un chemin pour reprendre ses droits. Du coup, les passants se remettent à espérer qu’une fontaine soit reconstruite, à l’identique, au même endroit avec la fameuse tête de lion dont la gueule ouverte laissait couler l’eau. Des photos de l’époque montrent des citoyens se délectant de son eau ferrugineuse. «Des spécialistes en restauration des monuments anciens pourraient se charger des travaux pour que Michelet retrouve tout un pan de son histoire», appellent de leurs vœux les citoyens. L’endroit, entre la mairie et la nouvelle daïra, semble en effet toujours épargné par les constructions. Comme si tout concourait à ce que la source reprenne sa place.

A.O.T.