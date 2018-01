Un gang de trafiquants de drogue arrêté

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

Les éléments de la police judiciaire de Béjaïa ont mis hors d’état de nuire un gang composé de 5 individus spécialisés dans le trafic de drogue, selon la cellule de communication de la Sureté de wilaya. L’enquête menée a conduit à une descente policière dans un local, situé à l’arrière-port. Sur les lieux, deux individus furent arrêtés, répondant aux initiales de B.R., âgé de 44 ans, et F.M., âgé de 54 ans. Ces derniers étaient en possession d’une quantité de drogue qu’ils s’apprêtaient à commercialiser. La perquisition des domiciles des deux mis en cause a permis aux policiers de saisir 1 kg et 108,2 grammes de kif traité, un flacon d’un produit de type «Artane», ainsi que des armes blanches. Les investigations ont permis également d’identifier M. N., âgé de 29 ans, H. M., 47 ans, et M. A., 30 ans, d’autres individus impliqués dans cette affaire de trafic de stupéfiants, ajoute la même source. Les cinq mis en cause dans cette affaire ont été présentés devant le parquet, alors que l’affaire suit son cours à la recherche d’éventuelles ramifications.

Rachid Z.