Cinq familles relogées

Par DDK | Il ya 48 minutes | 78 lecture(s)

Le wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab, a effectué, jeudi, une visite à la cité des 152 logements évolutifs, dit «Berchiche», dans la commune d’El-Kseur, pour reloger des victimes d’une violente explosion de gaz qui s’est produite, vendredi 12 janvier dernier, vers 22h30. Ce déplacement sur les lieux du drame, a énormément réconforté les sinistrés et les citoyens de la localité. Sur le site, M. Hattab a pris la décision de r eloger les 5 familles touchées par l’explosion de gaz. «En plus des aides financières apportées par la wilaya au profit de ces victimes, Monsieur le wali, qui a promis un accompagnement et un soutien aux cinq familles concernées par cette tragédie, a décidé lor s de la visite effectuée au niveau du site, de les reloger », lit-on dans le communiqué rendu public par la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa. Pour rappel, une dame âgée de 84 ans a trouvé la mort et neuf autres personnes, dont un jeune de 22 ans se trouvant toujours dans un état critique, ont été blessées dans cette violente explosion de gaz. Outre ces victimes, l’explosion a sérieusement endommagé cinq appartements.

Rachid Z.