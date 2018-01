Lancement d’un atelier «Jeunes en action»

Par DDK | Il ya 53 minutes | 66 lecture(s)

L’association AGIR organise, dans le cadre de son projet «Algérie 2.0», en collaboration avec la Maison de la culture de Bouira, la DJS et l’ODEJ, son premier atelier d’un programme intitulé «Jeunes en action». Lancé vendredi dernier, le programme vise à renforcer les capacités techniques d’animation et d’organisations de tout le tissu associatif de la wilaya de Bouira. Des ateliers de renforcement seront organisés d’ailleurs jusqu’à fin juin avec différentes thématiques telles que «La gouvernance locale», «Le management associatif», «La communication et le réseautage». «L’atelier ‘’Jeunes en action ‘’ ’s’est ouvert avec la thématique de l’engagement citoyen et se rapporte aux différentes formes d’engagements avec l’initiation au droit, la gestion de l’association, la création d’association et les démarches inhérentes, sur le mangement associatif beaucoup plus avec la communication interne et externes. Nous allons faire également des exercices sur la communication écrite, tout ce qui est PV et plaidoyer», explique M. Kebabi Tarek, chargé de la communication de l’association AGIR. A noter que l’association a à son actif plusieurs autres projets ambitieux et vise à se développer, notamment dans le cadre du volet écologique et environnemental. D’ailleurs, plusieurs campagnes de sensibilisation et de plantations d’arbres ont été réalisées par ces jeunes qui préparent un ambitieux projet dans le domaine de la protection de l’environnement.

Hafidh Bessaoudi