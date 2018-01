La route du col toujours fermée

Par DDK | Il ya 2 heures 44 minutes | 230 lecture(s)

Malgré les efforts des Services des ponts et chaussées, l’amas de rochers, qui obstrue la RN15 au niveau du premier tunnel reliant la wilaya de Tizi-Ouzou à Bouira, n’est toujours pas dégagé.

La voie fermée depuis plus d’une semaine n’est toujours pas ouverte à la circulation automobile. À l’origine de cette fermeture: l’éboulement d’un pan de la montagne qui s’est abattu sur la chaussée, la déformant à l’occasion. Les rochers sont si volumineux qu’ils ont pu dévaler toute une pente de plusieurs centaines de mètres pour se retrouver en contrebas sur le CW menant vers Illilten. Pour les déplacer et les jeter sur le bas côté, la subdivision des Travaux publics doit faire intervenir de gros engins, afin de les briser sur place. Il est à signaler que lors du dégagement, il est impératif de sécuriser la route carrossable menant vers Illilten, et ce, pour éviter que les blocs ne tombent sur les automobiles. Un passant venant de Taqerbouzt décrit un rocher «de la hauteur de la moitié d’un bâtiment». Les automobilistes, qui arrivent à détourner le tronçon engorgé en passant par Tirourda, risquent de voir ce chemin fermé à son tour, plus haut au niveau du col de Tirourda, suite aux pluies et surtout aux chutes de neige annoncées par la météo. Samedi dernier, en début d’après-midi, la neige avait commencé à blanchir les hauteurs de plus de 1 200 mètres. Lorsqu’il neige à cette altitude, le col est obligatoirement encombré pour plusieurs jours. En attendant, le CW253 reste ouvert aux voyageurs qui se rendent aux wilayas de Béjaïa et de Bouira par le col de Chellata.

A.O. T.