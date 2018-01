44 cas de rage enregistrés en 2017

Par DDK | Il ya 2 heures 44 minutes | 259 lecture(s)

En 2017, 44 cas de rage ont été enregistrés aux quatre coins de la wilaya de Béjaïa, selon les services d’inspection vétérinaire. Maladie virale et contagieuse, la rage a réapparu, la semaine dernière, dans la commune de Barbacha. Suite à quoi, les services vétérinaires de cette commune ont procédé immédiatement à l’abattage des animaux infectés par le virus, en l’occurrence des caprins. Pour contrer l’épidémie et enrayer sa propagation, l’inspection vétérinaire de la wilaya de Béjaïa appelle la population, notamment les éleveurs à se rapprocher des services vétérinaires des 52 communes de la wilaya, pour faire vacciner soit leur cheptel ou leurs chiens et chats, assurant que le vaccin antirabique est disponible en quantité suffisante. «Les éleveurs doivent prévenir à temps les services vétérinaires en cas de suspicion de la rage, pour prendre les mesures qui s’imposent», a-t-on souligné. Les mêmes services ont tiré la sonnette d’alarme quant aux multiples dangers que laissent planer les meutes de chiens et chats errants. Des meutes qui s’accroissent, dit-on, à la faveur du manque d’hygiène, d’où, préconise-t-on, la nécessité de procéder dans les meilleurs délais à l’abattage des chiens et chats errants. Les services de l’inspection vétérinaire de la wilaya de Béjaïa exhortent les éleveurs, après exposition de leur cheptel, à prévenir dans de meilleurs délais un docteur vétérinaire qui prendra les mesures nécessaires. Le pullulement de chiens errants aux alentours des centres urbains et des villages de la wilaya de Béjaïa est la principale cause de l’apparition de cette épidémie, estime-t-on, en dénonçant au passage le comportement de quelques individus qui se débarrassent de leurs chiens «usés» dans les sous-bois des centres urbains. Il est à rappeler qu’une étude, réalisée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), classe la rage au 10ème rang des maladies infectieuses mortelles, provoquant quelques 55 000 décès par an dans le monde, soit un décès chaque minute.

F. A. B.