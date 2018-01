L’insuffisance rénale au menu

Par DDK | Il ya 2 heures 43 minutes | 171 lecture(s)

L'Association des médecins généralistes libéraux de la wilaya de Béjaïa (AMGLB) organise, le vendredi 2 février 2018 à partir de 8h30, une journée dédiée aux pathologies du rein et de l'arbre urinaire à Béjaïa. Cette journée sera organisée en collaboration avec le service de néphro-hémodyalise du CHU de Béjaïa. Plusieurs thèmes seront traités par d’éminents spécialistes, à savoir l’insuffisance rénale sur obstacle par Pr. Boubchir CHU Béjaïa, cancer de la prostate par Pr. Chaal HCA Alger et CAT devant des kystes rénaux par Pr. Yebdri CHU Tizi-Ouzou. Une projection vidéo est aussi prévue sur la chirurgie coelioscopique des kystes, HTA et reins animée par Pr. Haddoum du CHU Mustapha Alger, pathologie urologique de l’enfant par Dr. Yahiaoui CHU Tizi-Ouzou, marqueurs biologiques en néphrologie par Dr. Dahmani CHU Tizi-Ouzou, insuffisance rénale chronique par Pr. Saâda CHU Sétif, complications urologiques du diabète et complications néphrologiques du diabète par Dr. A. Madiou CHU Tizi-Ouzou, hyperactivité Vésical par Pr. S. Yebdri CHU Tizi-Ouzou, infection urinaire chez la femme enceinte par Dr. Asmani CHU Tizi-Ouzou, l’essentiel en greffe rénale par Dr. Laribi Alger, et, enfin, dysfonction érectile chez le diabétique par Pr. Z. Sellal HCA Alger. En marge de cette journée scientifique, l’Association des Médecins Généralistes Libéraux de la wilaya de Béjaïa (AMGLB) tiendra son assemblée générale, avec, à l’ordre du jour, la présentation du bilan moral et financier.

Rachid Z.