Un programme d’action lancé

L’urgence de la mise en place d’un dispositif pour le transport des cancéreux, notamment ceux suivis par radiothérapie au niveau des hôpitaux d’Alger, Sétif, Blida ou encore Tizi-Ouzou, a été soulevée par l’association qui s’occupent de ces malades au niveau de Bouira.

Cette association, qui s’est réunie le weekend dernier, jugent urgent la réalisation d’un centre pour la prise en charge des cancéreux sur le territoire de la wilaya. «Nous devons faire face au plus urgent, à savoir le transport de ces malades vers les différents CHU avoisinants, mais nous avons d’autres ambitions, dont celle de réaliser un centre de radiothérapie ici à Bouira. Nous allons intervenir auprès des autorités de wilaya pour qu’ils dégagent rapidement une assiette foncière, et nous entamerons en parallèle des démarches auprès du ministère de la Santé, afin de doter le centre d’appareils de radiothérapie. Ceci est un impératif, en attendant la réalisation d’un CHU ici à Bouira», espère Mme. Zenouche, présidente de ladite association. Par ailleurs, le programme d’action de cette association vise aussi à permettre aux enfants atteints de cancer, qui s’absentent souvent de l’école pour les besoins de leurs traitements, de recevoir des cours de la part d’enseignants volontaires, et ce, afin de leur éviter l’échec scolaire. «Les enfants manquent leurs cours lors de leurs soins, ils ne peuvent donc pas rattraper le retard, ce qui pénalise leur cursus. Pour cela, nous voulons que des enseignants se déplacent à domicile durant les weekends ou en fin de journée pour dispenser les cours ratés par les élèves. Pour les élèves hospitalisés, nous allons également organiser des excursions et des animations pour qu’ils puissent rompre avec cette solitude et extérioriser leurs complexes dus à leur maladie», souhaite la présidente de cette association. Sur le volet social, d’autres projets sont à l’ordre du jour, notamment faire bénéficier les familles de ces malades d’un couffin spécifique. «Il y a le couffin du Ramadhan. Mais pour les 11 mois de l’année, ces familles sont en difficultés, et il ne faut pas l’oublier. C’est pourquoi, nous demandons à ce qu’un couffin soit distribué au moins chaque 4 mois dans un premier temps», insiste Mme. Zenouche. Cette dernière affirme, par ailleurs, que pour dépister à temps les personnes atteintes de cancers, des caravanes médicales vont être organisées régulièrement à travers les villes et villages de la wilaya pour les prendre en charge. «Le dépistage est le meilleur moyen de stopper net le cancer. Ce qui évite des soins lourds et coûteux aux caisses de l’État car, ne l’oublions pas, l’Algérie est le seul pays au monde où la chimiothérapie ainsi que la radiothérapie sont gratuits», précisera la présidente de l’association des cancéreux de Bouira.

Hafidh Bessaoudi