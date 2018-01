Par DDK | Il ya 2 heures 15 minutes | 323 lecture(s)

Dans le cadre de la lutte contre les maladies contagieuses touchant les cheptels ruminants, le bureau d’hygiène communal de Tazmalt a récemment lancé une campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse bovine. Cette opération s’est étalée du 15 au 29 janvier dernier et a touché le cheptel bovin de toutes les localités relevant de la commune de Tazmalt, à l’instar du chef-lieu Idheriken, Allaghane, Ichikar, Tassergant, les fermes Hamimi, Oukil et Aït Saïd pour ne citer que celles-ci. Selon une source du bureau d'hygiène communal, quelques 300 doses de vaccins anti-fièvre aphteuse ont été utilisées. Cette campagne de vaccination obéit, selon toujours notre source, au souci de protéger le cheptel bovin notamment contre les ravages de l'épidémie de la fièvre aphteuse. «Chaque six mois, nous effectuons des campagnes de vaccination pour préserver les cheptels que ce soit bovins ou ovins», indique notre source. Par ailleurs, nous apprenons que la municipalité de Tazmalt dispose d'un cheptel ovin dont le nombre oscille entre 400 et 500 têtes, selon les estimations de notre interlocuteur, lequel relève que l'élevage des bovidés a chuté, ces dernières années, passant en l'espace de 5 ou 6 années seulement de 1100 à 500 têtes de bovins au maximum actuellement. Notre vis-à-vis explique ce recul "effarant" du nombre de têtes de bovins dans cette localité par la cherté des fourrages et de la paille qui coûtent respectivement au marché 700 et 1100 DA la botte. «Cela a poussé bon nombre d'éleveurs à délaisser cette filière qui leur revient très cher. Et puis, il y a aussi le manque de subventions des aliments destinés aux bovidés», déplore-t-on au bureau d'hygiène de Tazmalt.

Syphax Y.