Les écrivains publics au secours des demandeurs d’emploi

Un phénomène se propage depuis quelques années dans notre pays : les lettres de motivation, qui tombent sur les bureaux des responsables des ressources humaines, ne sont, en réalité, pas rédigées par les personnes à la recherche d’emploi.

Par définition, une lettre de motivation exprime essentiellement des sentiments d’une personne qui aspire à un poste de travail. La missive est rédigée, pour expliquer les raisons qui ont amené un demandeur d’emploi à choisir le métier pour lequel il postule. À première vue, c’est la méthode la plus moderne utilisée dans le monde, afin de dénicher la matière grise et le savoir-faire manuel par les spécialistes des ressources humaines à l’intérieur des entreprises et firmes multinationales. Cependant, de nos jours, ces chasseurs de perles rares risquent d’être déçus. Ces fameuses lettres de motivation sont, en fait, pas rédigées par les personnes intéressées. Une tournée dans la place de l’ancienne poste du centre-ville de Tizi-Ouzou, où travaillent les écrivains publics, permet de découvrir le pot aux roses. Les jeunes, y compris les universitaires, font la chaîne, pour payer «ces hommes à la dactylographie», qui rédigent à leur place ces lettres de motivation. Certains jeunes interrogés affirmaient clairement qu’ils ne sont pas aptes à rédiger une lettre de motivation. D’autres reconnaissent que même les lettres de candidature et d’inscription aux universités françaises et étrangères sont rédigées par ces «plumes sergent-major». Les filles comme les garçons, rencontré(e)s sur place, n’ont pas confiance en leurs capacités et maîtrise de la langue, pour rédiger une lettre convaincante, d’où le recours à ces «rédacteurs professionnels». Il est à signaler qu’une lettre est payée de 300 à 400 DA. Au-delà de cette gymnastique, pour tromper les destinataires, la réalité finit toujours par rattraper l’expéditeur. Sur ce point, l’excuse est vite trouvée : une fois acceptée, plusieurs jeunes affirmaient qu’ils allaient faire des cours intensifs pour une maîtrise de la langue, si nécessaire. Interrogé sur l’impossibilité pour un écrivain public d’exprimer les sentiments qui les ont amenés à choisir un métier et pas un autre, beaucoup de jeunes étudiants affirmaient qu’ils n’ont pas choisi le «Job», mais c’est tout ce qu’ils trouvent comme offres d’emploi. Le phénomène est répandu essentiellement, ces dernières années, avec l’ouverture du marché de l’emploi pour les firmes étrangères. La lettre de motivation a acquis une importance de plus en plus grandissante, car la gestion moderne des ressources humaines recherche un personnel qui aime le métier, donc plus motivé et plus productif. Beaucoup de personnes approchées expriment leur crainte quant aux conséquences de ce phénomène. Les recruteurs ne resteront pas éternellement dans l’ignorance de cette supercherie. Ils finiront tôt ou tard par découvrir que la lettre n’exprimait pas les réelles motivations de l’expéditeur.

Akli N.