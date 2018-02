La Sûreté de wilaya sensibilise !

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 174 lecture(s)

La Sûreté de wilaya de Bouira organise, dès dimanche prochain, et ce jusqu’au 8 février, une campagne de sensibilisation sur les dangers d’internet et des jeux online. Cette compagne cible les élèves des cycles moyens et secondaires. Trois collèges et deux lycées du chef-lieu de wilaya accueilleront cette campagne de sensibilisation. La Sûreté de wilaya souligne que cette campagne a été organisée suite à une étude, réalisée récemment à l’échelle wilayale, après le signalement de plusieurs victimes du jeu morbide de «la Baleine Bleue». Selon la même source, la campagne cible également les établissements scolaires, où ont été enregistrées la majorité de ces victimes. La Sûreté de wilaya rappelle que c’est la deuxième compagne qui a été organisée, après celle d’il y a quelques semaines. Il est à rappeler que plusieurs victimes de ce jeu ont été enregistrées, ces dernières semaines, aux quatre coins de la wilaya.

D. M.