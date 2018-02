Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 161 lecture(s)

La direction de l’Environnement, en collaboration avec la direction de la Jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou, prévoit un programme varié à l’occasion de la journée mondiale des zones humides, a-t-on appris, hier, de la directrice de l’Environnement de la wilaya, Mme. Djouhar Haddadou. «Les zones humides pour un avenir urbain durable» est le thème choisi pour célébrer cette journée mondiale 2018, précise la même responsable. Quant à l’activité principale, elle aura lieu aujourd’hui, samedi, au niveau du barrage de Taksebt. Les organisateurs prévoient une visite guidée de la zone humide, qui sera suivie d’une journée d’étude sur la biodiversité, pour sensibiliser l’assistance. Les membres de l’association de cyclisme, venus de trois localités d’Alger, emprunteront également la route de ce lieu pour effectuer un parcours. Cette rencontre se déroulera en présence des représentants du DSA, de la pêche, des forêts et de l’environnement, de l’éducation nationale et de la DJS. Un volontariat sera également organisé au niveau du barrage de Taksebt, ainsi qu’une sortie pédagogique dans le cadre de ce programme, dans la zone humide naturelle de Mizrana, au profit des écoliers de la région, en présence des services concernés.

Nadia Rahab