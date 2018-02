Le chantier de la clinique mère-enfant à l’arrêt

Par DDK | Il ya 3 heures 22 minutes | 248 lecture(s)

La clinique mère-enfant est l’un des projets les plus attendus à la daïra de Draâ El-Mizan, dont la population dépasse les 80 000 habitants. Ce projet, dont la cadence voulue a été donnée au lendemain de son lancement en 2014, n'est, aujourd'hui, qu’à environ 60% de son avancement. Selon certaines sources, l’enveloppe financière réservée à ce projet, qui est à l'arrêt depuis plus de trois ans, a été consommée, d'autant plus que le site choisi en contrebas des 60 logements LSP, à la sortie de la ville vers Tizi-Gheniff à proximité du CFPA Saïd Krim, est d’un relief escarpé et accidenté. Les deux blocs, qui constitueront cette future structure, attendent d'être relancés. «Nous souhaitons que les responsables de la santé se penchent sur ce problème, parce que cette clinique urge dans cette région. Généralement, nos parturientes sont évacuées à la clinique Sbihi de Tizi-Ouzou qui est, elle aussi, débordée par le flux de futures mamans venant de Bouira et de Boumerdès. Cette clinique pourrait même servir non seulement pour nos deux daïras, mais aussi pour les communes limitrophes, comme Chabet El-Ameur du côté de Boumerdès et d'Aomar du côté de Bouira. C'est pour vous dire que ce projet devrait être mené à son terme et ne doit être abandonné à mi-chemin», estime un membre du collectif d'associations de Draâ El-Mizan qui ne cesse, à chaque fois, d'interpeller les responsables au sujet du secteur sanitaire dans ce versant de la wilaya. Il est à noter que l'hôpital Krim Belkacem est doté d'une maternité, mais il faut aussi souligner que lorsque les accouchements sont difficiles, les parturientes sont évacuées à Tizi-Ouzou dans des conditions difficiles, à savoir l'éloignement du chef-lieu de wilaya, d'un côté, et l'état dégradé de la RN25, d'un autre côté. Des efforts doivent être consentis, afin que ce projet soit achevé. «Nous espérons que tous les maires des deux daïras fassent des démarches communes pour que de l'argent soit débloqué et que les travaux reprennent de plus belle», souhaite un autre membre de la coordination des comités de village de Tizi-Gheniff.

Amar Ouramdane