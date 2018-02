Les transporteurs Tizi Gheniff - M'Kira en grève

Par DDK | Il ya 3 heures 39 minutes | 289 lecture(s)

Hier matin, les voyageurs à destination de M'Kira furent surpris par une grève des transporteurs. Ces derniers disaient vouloir interpeller les autorités locales et la direction du transport au sujet des problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur activité.

«Nous payons trop de charges et au bout du compte, nous nous retrouvons dans des situations financières désastreuses», dira un transporteur. Un autre ajoutera : «Depuis des années, nous ne cessons d’interpeller les autorités locales au sujet du chemin de wilaya qui relie le chef-lieu de daïra à notre commune. Ce CW107 est entièrement dégradé. Nous sommes contraints de changer les amortisseurs et toute la suspension de nos véhicules tous les trois mois. Et avec le prix des pièces de rechange... Pourtant, on nous a promis que ce problème allait être pris en charge». D’autres transporteurs ont pointé du doigt la direction des transports : «Note ligne est saturée. Parfois, il faut attendre plus de deux heures pour faire une desserte. Il y a trop de transporteurs nouveaux qui viennent d'avoir des autorisations, alors que le nombre des fourgons est déjà énorme par rapport aux clients», nous dira-t-on. On nous indiquera qu’une délégation a été désignée pour se déplacer à Tizi-Ouzou pour exposer ce problème aux responsables du secteur. Des problèmes d’impôts et d’assurance sont par ailleurs soulevés par les transporteurs grévistes qui se disent décidés à maintenir leur mouvement jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. «Devant tant de problèmes, nous pensons qu’il vaudrait mieux changer d'activité. Si cela continue, je vendrai mon fourgon et je chercherai un autre job», nous confie un des grévistes. Quant aux voyageurs, exaspérés, ils expriment le vœu de voir les transporteurs assurer un service minimum, surtout en ce début de semaine. Ils étaient en effet nombreux à être bloqués au niveau du stationnement des fourgons Tighil Bougueni , chef-lieu communal de M'Kira, notamment les étudiants qui devaient rallier Tizi-Gheniff pour se rendre à Tizi-Ouzou.

Amar Ouramdane