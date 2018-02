15 000 dollars saisis sur un ressortissant philippin

Par DDK | Il ya 3 heures 39 minutes | 327 lecture(s)

Quinze mille dollars américains ont été saisis, la semaine dernière, par les douaniers de Béjaïa, sur un ressortissant Philippin, introduits en violation des règles nationales régissant le change et la monnaie, a-t-on appris des services des douanes de Béjaïa. Le Philippin était sur un bateau de transport de marchandises. 0 souligner que les 15 000 dollars ont été saisis et le mis en cause écopera d'une amende d'environ 600 millions de dinars. Par ailleurs, l'unité marine de la Protection civile au port de Béjaïa a été, pour rappel, inaugurée par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire lors de sa visite de deux jours effectuée dernièrement dans la wilaya. La structure comprend des locaux techniques, une bâche à eau, un groupe électrogène, une station de pompage et un atelier de réparation, a-t-on précisé.

R. Z.