Plusieurs arbres plantés

Par DDK | Il ya 4 heures 45 minutes | 221 lecture(s)

Une centaine de plants de ficus et de chêne liège ont été plantés par les membres de plusieurs associations, notamment par une soixantaines de jeunes enfants de l’OS Tichy, qui ont affronté les mauvaises conditions météorologiques.

L’objectif était de sensibiliser ces enfants sur l’importance de l’eau et le rôle des zones humides dans le maintien de l’équilibre environnemental et leur impact sur la vie de la faune, de la flore et de l’être humain.

M. Hamid Saou, enseignant au département d’hydraulique de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, leur a expliqué, avec des mots simples, les dangers qui guettent cette ressource vitale : «Le rejet, sans traitement, d’eau usées, de produits chimiques et de déchets domestiques dans les cours d’eau est la principale source de pollution qui met en danger l’avenir de l’humanité toute entière. Nos aïeux exploitaient consciencieusement les ressources de la nature, sans les détériorer ni les détruire, un soin et une sagesse que les générations actuelles doivent perpétuer pour ne pas en priver les générations futures», leur dira-t-il. Pour M. Sofiane Khaldi, président de «Tichy la verte», «inculquer à ces jeunes esprits l’importance de la préservation de la nature est une victoire en soi, car ce sont eux qui livreront la bataille de la préservation de l’environnement à l’avenir dans notre région». Durant cette journée, plusieurs panneaux de sensibilisation à la protection de l’environnement ont été installés en plus de l’improvisation d’une séance d’observation d’oiseau au niveau d’Oued Djemâa. Rappelons que la Journée mondiale des zones humides est fêtée le 2 février de chaque année, pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar, au bord de la mer Caspienne. Depuis 1997, des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et des groupes de citoyens à tous les niveaux de la société profitent de l'occasion pour lancer des actions de sensibilisation du public aux valeurs et aux avantages des zones humides en général, et de la Convention de Ramsar en particulier.

Saïd M.