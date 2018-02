Un nouveau point de vente prévu

Par DDK | Il ya 4 heures 46 minutes | 227 lecture(s)

L’assemblée populaire de la commune de Maâtkas vient de procéder à la location d’un petit lot de terrain pour l’implantation d’un point de vente de lait subventionné (en sachets) au profit d’un jeune investisseur, et ce, afin de faire face à la forte demande en ce produit de large consommation. En effet, les deux distributeurs agréés auprès de la laiterie de Draâ Ben Khedda, pour la conscription de Maâtkas qui dispose de quelque 50 000 répartis sur une cinquantaine de villages, n’arrivent plus à satisfaire la demande grandissante de la population. Ainsi, pour l’endroit le plus approprié, l’APC a jeté son dévolu sur la place publique de Souk El-Khemis (chef-lieu de daïra), à proximité de la Mosquée centrale, et ce en vue de toucher le maximum du monde. On croit savoir que ce point de vente écoulera environ 5 000 litres par jour, ce qui soulagera à la fois les deux distributeurs agréés, mais également les propriétaires des superettes et autres épiceries qui trouvent toutes les peines du monde à réguler la distribution de ce produit chaque matin devant de longues files où, quelquefois, naissent des rixes entre citoyens. Pour l’heure, une grande baraque est installée sur la place indiquée et l’on attend juste la régularisation de la procédure administrative avec la commune pour entamer l’activité.

Amayas Idir