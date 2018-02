L’invraisemblable conquête des marchés étrangers !

Par DDK | Il ya 3 heures 58 minutes | 457 lecture(s)

Tizi-Ouzou regorge de produits du terroir, allant des produits de l’artisanat à ceux de l’agriculture, mais ces richesses n’ont, hélas, pas encore trouvé la place qu’elles méritent sur les circuits commerciaux internationaux.

La panoplie est riche en produits de l’artisanat, comme la tapisserie, la poterie, la bijouterie et beaucoup d’autres qui se distinguent par l’art et la beauté ancestrale. Les produits de l’agriculture confèrent également à la wilaya de Tizi-Ouzou une richesse inépuisable. Les terres montagnardes donnent des cerises, des figues, des olives, des figues de barbarie, et même de l’arbousier. Cette richesse, mise en évidence ces dernières années par la multitude de foires et de salons qui se tiennent durant toute l’année, n’arrive, hélas, pas à s’organiser en filières professionnelles pour une commercialisation sur le plan national et international. La difficulté à intégrer les places internationales rend ses produits invisibles, et par conséquent, sans effet sur l’économie locale, une insuffisance constatée sur le terrain. À chaque saison, ces produits sont vendus anarchiquement sur les abords des routes dans des conditions d’hygiène lamentables. Cette vente anarchique de ces produits du terroir échappe complètement aux lois. Désorganisées, les filières ne participent pas au développement de l’économie locale. Devant ce problème, beaucoup considèrent que les moyens financiers, destinés à l’accompagnement et au développement de ces filières, ne sont pas bien exploités. On assiste à l’organisation de foires et de salons qui ne profitent pas aux artisans et aux producteurs. Pour cause, les organisateurs n’ont pas encore trouvé la formule avec laquelle l’exposant peut atteindre le maximum d’acheteurs. L’idée de rapprocher l’exposant des acheteurs fait son chemin, car des idées naissent et agissent dans ce sens. C’est ainsi qu’une d’elles semble retenir l’attention quant à son caractère novateur. En effet, des jeunes spécialisés dans l’événementiel réclame une part dans l’organisation des foires pour, affirment-ils, profiter de la saison estivale, en organisant des foires dans les villes côtières, comme Tigzirt et Azeffoun. Ces villes, dont la fréquentation a atteint les six millions d’estivants ces derniers temps, constituent un gisement inépuisable d’acheteurs qui pourraient renflouer les caisses des artisans et des producteurs. C’est une fois cette étape passée que ces filières pourront passer à l’international.

Akli N.