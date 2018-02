Un septuagénaire périt dans un puits

Par DDK | Il ya 3 heures 58 minutes | 224 lecture(s)

Un septuagénaire, répondant aux initiales A. A., a trouvé accidentellement la mort, dans la soirée d’avant-hier, en faisant une chute dans un puits artisanal. La mauvaise nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à Aït-Smaïl et ses environs, semant ainsi tristesse et consternation au sein de la population locale. D'autant plus que le défunt était très apprécié de tout le monde, notamment pour sa gentillesse, sa sociabilité et sa serviabilité. Aussitôt alertés, les services de la Protection civile se sont dépêchés sur les lieux du drame, afin de repêcher le corps sans âme, qui fut ensuite transporté à la morgue de Kherrata pour une autopsie, obligatoire dans ce cas.

M. K.