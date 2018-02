Arrestation de six dealers

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 313 lecture(s)

Six personnes impliquées dans un trafic de drogue ont été arrêtées par la brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants de Béjaïa, a indiqué la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. Âgés entre 24 et 36 ans, ces trafiquants activaient dans un café de la ville des Hammadites. Une descente effectuée sur les lieux par la police a engendré l'arrestation d'un suspect en possession d'une quantité de drogue. Après investigations, l’enquête a révélé l’implication de 5 autres personnes, dont le gérant même dudit café, qui furent à leurs tours arrêtées. Les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires pour «détention et commercialisation illégale de drogue». Quatre membres du gang ont été placés sous mandat de dépôt, alors que les deux autres ont été convoqués pour une citation directe, souligne la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.

Rachid Z.