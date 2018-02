Déblocage de 170 dossiers la semaine prochaine

Par DDK | Il ya 4 heures 57 minutes | 359 lecture(s)

Le représentant de la chambre de l’Agriculture rassure les agriculteurs des localités relevant de la daïra de Béni Douala que «tous les dossiers bloqués seront régularisés».

Lors d’une rencontre sur l’investissement agricole, au profit des agriculteurs exerçant dans cette localité, le représentant de la chambre de l’Agriculture a expliqué que 170 dossiers seront régularisés d’ici la fin de la semaine prochaine. La représentante de la direction de la Pèche, quant à elle, a incité les présents à tenter l’investissement dans l’aquaculture. «J’encourage ceux qui désirent tenter une expérience qui apportera un plus sur le plan économique. Pour notre part, nous vous assurons des formations pour vous accompagner dans la réalisation de ce genre de projets», dira Mme. Benbrabou. «Le but de cette journée est d’expliquer les différents dispositifs et les modalités d’investissement dans le secteur agricole, afin de relancer l’économie nationale», dira Mme. Fadila Akli, responsable de la subdivision agricole de Béni Douala. «Les agriculteurs de la daïra de Béni Douala sont invités à se rapprocher des différents organismes pour s’informer sur les modalités d’investissement et sur les différents crédits qui existent pour pouvoir relancer les activités», ajoute-t-elle. Le directeur des Services agricoles, Makhlouf Laïb, a, quant à lui, insisté sur le fait que «tous le monde soit concerné par le développement de ce secteur, que ce soit les services de l’agriculture ou les agriculteurs». «Nous devons travailler mains dans la main pour progresser d’avantage», poursuit-il. Après l’ouverture des débats, au profit des agricultures présents dans la salle, ces derniers n’ont pas manqué d’exprimer leur mécontentement à l’égard des services concernés, en l’occurrence la direction de la Subdivision de Tizi-Ouzou, relevant aussi le manque d’infrastructures ainsi que la difficulté de communication avec ces derniers. Ainsi, les agriculteurs de Béni Douala ont saisi cette occasion, pour solliciter le maire d’ouvrir des pistes et, surtout, de réhabiliter les routes menant vers leurs propriétés. Le maire, de son côté, a donné raison aux réclamations qui ont été soulevées sur place, affirmant : «Nous savons que beaucoup d’entre vous ont des problèmes. Nous sommes ici pour vous écouter. C’est pour cela qu’un service sera ouvert spécialement pour recueillir vos doléances».

Lyes Mechouek