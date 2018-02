La famille réclame sa reconstruction

Par DDK | Il ya 4 heures 57 minutes | 274 lecture(s)

La famille des chahids Saadi et fils, de la commune de Mekla, à 25 kilomètres à l’Est de Tizi-Ouzou, ne sait plus à quelle autorité s’dresser pour réclamer la reconstruction de la stèle dédiée aux membres de leur famille, tombés au champ d’honneur pendant la glorieuse révolution de novembre. Le petit-fils Ferrah Boudjema nous a contactés : «Cette stèle dédiée à mon grand-père et à mes oncles, au chef-lieu communal de Mekla (cité Saadi Larbi), a été démolie par une entreprise, pour pouvoir réaliser des travaux de bitumage. Nous avons interpellé les responsables locaux, mais ils ne font que se renvoyer la balle, chacun disant que ce n’est pas son service qui avait donné l’instruction de démolir le monument. L’exécutif sortant et la dite entreprise s’étaient engagés à la reconstruire à la même place, mais à ce jour rien n’a été fait», a-t-il rapporté. Il précisera : «Là où le bât blesse, c’est que même le bureau local de l’organisation des moudjahidine n’a pas bougé le petit doigt». Notre interlocuteur ajoutera : «L’actuel exécutif communal s’est lui aussi engagé à la reconstruire, mais jusqu’à présent nous ne voyons rien venir. Nous demandons à l’ensemble des responsables concernés de faire le nécessaire pour reconstruire cette stèle dans les meilleurs délais. Nous n’hésiterons pas à porter l’affaire devant les tribunaux pour rétablir l’honneur de nos martyrs et des martyrs de l’Algérie. Personne n’a le droit de s’attaquer aux symboles de la révolution de novembre et personne n’a le droit de salir leur mémoire, eux qui ont payé de leur vie la libération de notre pays». A signaler que le Chahid Larbi Oussaada a été cité par Tahar Oussedik dans son livre sur la guerre d’Algérie, intitulé «Si Smail» (page 61).

