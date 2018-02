Des projets en vue

Par DDK | Il ya 5 heures 3 minutes | 324 lecture(s)

La décision de la wilaya de faire du village Helouane une zone d'expansion touristique (ZET), notamment la plaine de Tizi situé à plus de 1 000 m d’altitude, constitue la première démarche pour faire de la commune de Bounouh un nouveau pôle de tourisme. C’est dans cette optique que le maire de Bounouh s’active, ces derniers jours, pour mettre en valeur le potentiel touristique de sa commune. Le site choisi est une plaine et une grande aire naturelle devenue au fil du temps la destination préférée des familles et des amoureux de la nature. Ce lieu, traversé par la route reliant la commune à Bouira en passant par le village Helouane et la commune d'Aït Laâziz, est le préféré des voyageurs et des visiteurs qui admirent la beauté de ce site laissé à l'état naturel. Cette liaison entre les wilayas de Tizi-Ouzou et de Bouira ne peut qu'encourager un éventuel investissement dans le domaine du tourisme. Le P/APC aspire à rendre possible cet éventuel projet, à condition, affirme-t-il, «qu'il soit à la hauteur des attentes et préservera l'aspect naturel du site». À cet effet, le maire, qui attend la visite du directeur du Tourisme, semble déterminé à apporter de l'investissement à sa commune, d'autant plus que des investisseurs sont intéressés par ce créneau de tourisme de montagne. Les pouvoirs publics ne cessent de suggérer aux APC de créer leurs propres richesses. Le temps est venu pour la commune de Bounouh de se distinguer par ce projet qui engendrera des recettes à la collectivité et qui créera des emplois directs pour les citoyens de cette commune en proie au chômage. Il est à signaler que la commune de Bounouh fait face à un manque d'activités, d'où l'importance du projet en vue.

Merzouk Haddadi